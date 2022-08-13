МИД РФ: США давно стали непосредственной стороной конфликта на Украине

Влияние Соединенных Штатов на Украину достигло таких масштабов, что США все больше становятся стороной конфликта. Такое заявление в интервью ТАСС сделал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

«Степень влияния Вашингтона на Киев превышает все мыслимые границы. Помимо масштабной военной и финансовой помощи, а также моральной поддержки режима Зеленского, американцы все больше становятся непосредственной стороной конфликта», — рассказал дипломат.

Он отметил, что о происходящем уже «пробалтываются» сами украинцы. Например, генерал Вадим Скибицкий, замруководителя Главного управления разведки Минобороны Украины, недавно заявил, что перед нанесением ударов ВСУ консультируются со своими кураторами из США. Это означает, что смертоносные обстрелы гражданского населения в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях происходят с одобрения американской стороны.

В том же интервью Александр Дарчиев заявил, что США должны заставить президента Украины Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров с Россией, если не хотят новое унизительное поражение. По его словам, это будет лучшим решением для США.