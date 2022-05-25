МИД Украины признал, что ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха для ВСУ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на Всемирном экономическом форуме «Украина и ЕС: выиграют все» заявил о том, что ситуация в Донбассе «чрезвычайно плоха».

«Ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха», — привело РИА «Новости» слова Кулебы.

Как добавил украинский министр иностранных дел, если Киеву не предоставят ракетные вооружения, все станет еще хуже.

До этого Кулеба уже заявлял о том, что Украине недостаточно оружия, которое ей передают западные партнеры. Особое внимание украинский министр обратил на предоставление Украине реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии и бронетранспортеров.

Президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе также пожаловался, что у ВСУ в 20 раз меньше военной техники, чем у российской армии.