Кулеба пожаловался на нехватку оружия у ВСУ и попросил западных партнеров ускориться

Украине недостаточно оружия, которое ей передают западные партнеры, поэтому им следовало бы ускорить поставки. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Особое внимание министр обратил на предоставление Украине реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии и бронетранспортеров, написал ТАСС.

«Слишком рано говорить, что у Украины есть все оружие, которое ей нужно», — написал Кулеба в Twitter.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе пожаловался, что у ВСУ в 20 раз меньше военной техники, чем у российской армии.

По данным Минобороны, 23 мая ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили перебрасывавшееся в Донбасс вооружение и военную технику 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска. Удар был нанесен в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области.

Помимо этого, российские ракетные войска и артиллерия поразили 73 пункта управления, 578 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 37 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях.

Украинские военные лишились еще 13 танков и БМП, пяти установок РСЗО «Град» и трех складов боеприпасов.