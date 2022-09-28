МИД Украины отреагировал на результаты референдумов новыми просьбами об оружии | 360°

Все новости

Подмосковье

28 сентября 2022, 11:46

Птицефабрика в Луховицах создаст новые рабочие места к 2025 году

Мир

28 сентября 2022, 11:38

Глава Еврокомиссии пригрозила решительными действиями в ответ на диверсию на «Северном потоке»

Реклама

Спецоперация

28 сентября 2022, 11:35

МИД Украины отреагировал на результаты референдумов новыми просьбами об оружии

Спецоперация

28 сентября 2022, 11:33

Небензя уличил Зеленского в попытке сорвать частичную мобилизацию в России

Экология

28 сентября 2022, 11:31

Засыпанный первым снегом Новосибирск показали на видео

Эксклюзив

28 сентября 2022, 11:25

Названы последствия повреждения «Северных потоков»

Криминал

28 сентября 2022, 11:20

Мужчину, ранившего военкома в Усть-Илимске, отправили в СИЗО

Подмосковье

28 сентября 2022, 11:09

Производство кофе создало еще 20 рабочих мест в Реутове

Подмосковье

28 сентября 2022, 11:05

Управляющая компания из Щелкова проведет перерасчет за электричество по решению суда

Спецоперация

28 сентября 2022, 11:35

МИД Украины отреагировал на результаты референдумов новыми просьбами об оружии

МИД Украины после референдумов попросил НАТО, ЕС и G7 поставить дальнобойное оружие

Читать 360tv в

Западу следует усилить санкционное давление на Россию и увеличить поставки оружия ВСУ. МИД Украины выпустил на своем сайте обращение к G7, Евросоюзу и НАТО в связи с завершением референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях.

В министерстве заявили, что результаты голосования не скажутся на административно-территориальном устройстве страны и ее границах. Однако проголосовавших привлекут к уголовной ответственности, украинские правоохранители начали их розыск. МИД призвал страны отказаться от попыток решить конфликт дипломатическими методами.

Реклама

«Украина призывает ЕС, НАТО и „Группу семи“ немедленно существенно повысить давление, включая новые жесткие санкции против России, и существенно увеличить военную поддержку Украины», — заявили в украинском МИД.

Реклама

Киевский режим в том числе потребовал снабдить страну танками, боевыми самолетами, бронемашинами, средствами дальнобойной артиллерии, системами противоракетной и противовоздушной обороны.

Референдумы о присоединении к России завершились в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях 27 сентября. Большинство жителей поддержали интеграцию.

G7

Евросоюз

НАТО

Украина

Референдум

Референдумы о присоединении к России

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама