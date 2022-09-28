МИД Украины отреагировал на результаты референдумов новыми просьбами об оружии | 360°

Спецоперация 28 сентября 2022, 11:35 Поделиться Telegram

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Viber МИД Украины отреагировал на результаты референдумов новыми просьбами об оружии МИД Украины после референдумов попросил НАТО, ЕС и G7 поставить дальнобойное оружие Defense.gov

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Западу следует усилить санкционное давление на Россию и увеличить поставки оружия ВСУ. МИД Украины выпустил на своем сайте обращение к G7, Евросоюзу и НАТО в связи с завершением референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях.

В министерстве заявили, что результаты голосования не скажутся на административно-территориальном устройстве страны и ее границах. Однако проголосовавших привлекут к уголовной ответственности, украинские правоохранители начали их розыск. МИД призвал страны отказаться от попыток решить конфликт дипломатическими методами.

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«Украина призывает ЕС, НАТО и „Группу семи“ немедленно существенно повысить давление, включая новые жесткие санкции против России, и существенно увеличить военную поддержку Украины», — заявили в украинском МИД.

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Киевский режим в том числе потребовал снабдить страну танками, боевыми самолетами, бронемашинами, средствами дальнобойной артиллерии, системами противоракетной и противовоздушной обороны.

Референдумы о присоединении к России завершились в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях 27 сентября. Большинство жителей поддержали интеграцию.

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