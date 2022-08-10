МИД России назвал цель Киева при обстреле Запорожской АЭС

Украинские военные атакуют Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) ради привлечения внимания и получения нового оружия от западных стран. Такое мнение выразил замглавы Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий. Его слова передал ТАСС.

Дипломат напомнил о распространяемых Киевом фейках — якобы российские военные сами обстреливают АЭС. При этом у мирового сообщества возникает резонный вопрос — зачем это делать, если ВС РФ давно контролируют всю территорию станции.

«Украине нужно привлечь к себе внимание, которое начинает явно ослабевать», — предположил Вишневецкий.

Администрация Энергодара 7 августа заявила об обстреле АЭС со стороны ВСУ. Украинские военные использовали РСЗО «Ураган». В МИД России считают эту атаку актом ядерного терроризма.

Украина почему-то не извлекла уроков из событий 1986 года, когда произошла трагедия на Чернобыльской АЭС. Киев подвергает опасности не только своих граждан, но и соседние государства, включая ЕС.