МИД РФ заявил, что США не возразят против открытого противостояния стран Европы с Россией

США не будут против, если некоторые страны Евросоюза начнут открыто противостоять России. Об этом ТАСС рассказал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

«Судя по всему, Белый дом был бы совсем не против, если отдельные европейские страны ввяжутся в открытое противостояние с Россией. Вашингтону вообще свойственно „заваривать кашу“, а потом цинично наблюдать, как другие ее „расхлебывают“», — считает он.

По мнению эксперта, подобное уже происходит, так как санкции ЕС и ответные меры России вредят самому ЕС куда больше, чем США.

Дарчиев отметил, что правительство России не хочет вступать в противостояние с США или НАТО. Также он добавил, что ВС РФ уничтожают направляемое Западом оружие.

Кроме того, Дарчиев считает, что Штаты настолько сильно влияют на Украину, что их можно назвать стороной конфликта. Он отметил, что об этом говорят и сами украинцы. Например, генерал Вадим Скибицкий недавно рассказал, что перед нанесением ударов военные консультируются со своими кураторами из США.