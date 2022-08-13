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    13 августа 2022, 09:04

    МИД РФ попросил США вернуть Зеленского за стол переговоров

    МИД России сравнил будущее поражение США на Украине с Афганистаном

    Глеб Гладков

    США должны заставить президента Украины Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров с Россией, если не хотят новое унизительное поражение. Такое заявление в интервью ТАСС сделал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

    МИД РФ попросил США вернуть Зеленского за стол переговоров

    «Лучшим решением для Вашингтона, чтобы избежать унизительного поражения, как недавно случилось в Афганистане, было бы заставить Зеленского прекратить бессмысленное сопротивление и вернуться, пока не поздно, за стол переговоров», — сказал дипломат.

    Он отметил, что в США предпочитают не слышать доводы России. Хотя им стоило бы прислушаться, например, к предупреждению главы МИД РФ Сергея Лаврова, что накачка ВСУ и националистических формирований оружием лишь затягивает конфликт и умножает жертвы.

    Ранее Александр Дарчиев отметил, что Россия предупредила США о точке невозврата, после которой возможен разрыв дипломатических отношений. Дипломат отметил, что США уже растоптали «абсолютные табу в дипломатической практике».