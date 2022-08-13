МИД РФ попросил США вернуть Зеленского за стол переговоров

США должны заставить президента Украины Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров с Россией, если не хотят новое унизительное поражение. Такое заявление в интервью ТАСС сделал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

«Лучшим решением для Вашингтона, чтобы избежать унизительного поражения, как недавно случилось в Афганистане, было бы заставить Зеленского прекратить бессмысленное сопротивление и вернуться, пока не поздно, за стол переговоров», — сказал дипломат.

Он отметил, что в США предпочитают не слышать доводы России. Хотя им стоило бы прислушаться, например, к предупреждению главы МИД РФ Сергея Лаврова, что накачка ВСУ и националистических формирований оружием лишь затягивает конфликт и умножает жертвы.

Ранее Александр Дарчиев отметил, что Россия предупредила США о точке невозврата, после которой возможен разрыв дипломатических отношений. Дипломат отметил, что США уже растоптали «абсолютные табу в дипломатической практике».