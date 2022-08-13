США признали, что больны неизлечимой «исторической амнезией»

Соединенные Штаты поражены неизлечимой «исторической амнезией». Такое заявление сделал политолог Харлан Ульман в статье для издания The Hill.

Он объяснил это «геном глупости» в стратегической и политической ДНК страны.

«Какими бы смертоносными ни были пандемии, случай „исторической амнезии“ у Америки может оказаться гораздо более тяжелым недугом. Судя по ходу нашей истории, это заболевание может быть неизлечимо. Он до сих пор очень заразно и передается из поколения в поколение американцев», — написал политолог.

Как напомнил Ульман, 58 лет назад США вступили в войну во Вьетнаме якобы из-за атаки северовьетнамских торпедных катеров на американский эсминец, чего на самом деле не было. Спустя много лет так же поступил Джордж Буш, «спустивший с поводка всю „американскую военную мощь“, чтобы обезвредить Саддама Хусейна и „оружие массового уничтожения“, которого у него и не было».

Эксперт считает, что сегодняшние парадигмы в США, по сути, повторяют старые, времен холодной войны.

«Далеко не все, не говоря уж о Китае и России, всегда согласны или хотят играть по правилам Запада. <…> В условиях, когда престиж Америки продолжает падать вместе с ее влиянием, миру необходима какая-то более новая система международных отношений», — заявил Харлан Ульман.

Ранее глава департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев отметил, что Россия предупредила США о точке невозврата, после которой возможен разрыв дипломатических отношений. Дипломат отметил, что США уже растоптали «абсолютные табу в дипломатической практике».