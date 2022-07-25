Захарова предостерегла Киев от провокаций против Запорожской АЭС

Россия осуждает любые провокации со стороны властей Украины в отношении Запорожской АЭС, поскольку это чревато ядерной аварией, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства.

По словам дипломата, большую тревогу вызывает ситуация вокруг атомной станции. Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности на таких объектах, подчеркнула она. Однако власти Украины распространяют фейки о негативном влиянии представителей РФ на Запорожской АЭС, добавила Захарова.

В июне Россия совместно с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) готовила поездку на станцию международной комиссии во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси. Однако эта работа была сорвана из-за неконструктивной позиции ООН, пояснила дипломат.

«Именно после срыва визита количество вооруженных провокаций Киева, направленных против ЗАЭС, кратно возросло: осуществлялись удары по территории станции с использованием беспилотных летательных аппаратов, а также акции, направленные на запугивание ее персонала», — говорится в комментарии.

Захарова предостерегла президента Украины Владимира Зеленского от дальнейших провокаций. Она также призвала мировое сообщество осудить происходящее по вине Киева.

Глава МАГАТЭ Гросси выступил за открытый диалог с Россией. По его словам, важно говорить с теми, в чьих руках находится контроль над ядерным объектом.