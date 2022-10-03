МИД Финляндии вызвал посла России после референдумов в Донбассе | 360°

Спецоперация 03 октября 2022, 12:46 Поделиться Telegram

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Viber МИД Финляндии вызвал посла России после референдумов в Донбассе

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МИД Финляндии вызвал посла РФ из-за референдумов в ДНР, ЛНР, а также в подконтрольных союзным войскам частях Запорожской и Херсонской областей. Об этом в Twitter сообщили представители внешнеполитического ведомства скандинавской страны.

«Вызвали сегодня посла России, чтобы выразить самое решительное осуждение» референдумов на указанных территориях», — сообщили они.

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По их словам, МИД Финляндии считает проведенные голосования фиктивным мероприятием. По мнению сотрудников ведомства, эта процедура вопиющим образом нарушает Устав ООН. Кроме того, МИД Финляндии обвинил Россию в разрыве территориальной целостности Украины.

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Референдумы о территориальной принадлежности ДНР, ЛНР, а также подконтрольных союзным войскам частей Запорожской и Херсонской областей прошли с 23 по 27 сентября включительно. Подавляющее большинство оставшихся на родине или уехавших в Россию местных жителей положительно проголосовали на этих выборах.

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