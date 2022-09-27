Более 99% избирателей поддержали воссоединение ДНР с Россией | 360°

Общество 27 сентября 2022, 23:52 Поделиться Telegram

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Viber Более 99% избирателей поддержали воссоединение ДНР с Россией Глава ЦИК ДНР Высоцкий: 99,23% избирателей выбрали вхождение республики в Россию РИА «Новости»

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Вхождение Донецкой Народной Республики в Россию выбрали 99,23% участников референдума. Такое заявление по итогам обработки всех протоколов сделал глава ЦИК республики Владимир Высоцкий.

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Он добавил, что комиссия ЦИК утвердила результаты голосования на референдуме. Участие в голосовании приняли 97,51% жителей республики.

Еще до подведения окончательных итогов глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что регион вернется домой, в Россию, уже в ближайшее время. Глава ДНР подчеркнул, что чистоту голосования могут подтвердить иностранные наблюдатели и журналисты, которые присутствовали практически на всех участках.

«Иностранных наблюдателей около 120 человек, которые перемещаются по всей территории республики, и еще более 500 аккредитованных журналистов, которые также фиксируют ход референдума. Я вам скажу, что с их стороны никаких нарушений не зафиксировано», — привел заявление Пушилина ТАСС.

Референдум в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли в течении пяти дней. Жителям предлагали выбрать один из двух вариантов ответа на вопрос: согласны ли они на вхождение своего региона в состав России или нет. Подавляющее большинство проголосовавших ответили «да».

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