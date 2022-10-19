19 октября 2022, 04:59
МВД Украины сформировало отряды для зачисток на территориях, которые ВСУ планируют занять — СМИ
РИА «Новости»: МВД Украины сформировало отряды для зачистки территории после захвата
Украинские власти уже сформировали полицейские отряды для зачистки и фильтрации населения на территориях, которые планируют занять ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказал источник из российских силовых структур.
«По информации, полученной от источника в ВСУ, военно-политическое руководство Украины готовится к восстановлению контроля над утерянными территориями», — пояснил собеседник.
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По его словам полицейские при подготовке использовали методички, составленные военными США. После формирования отрядов их отправили на учебные сборы.
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Брошюры составлены в соответствии с требованиями американской армии о порядке действий спецподразделений во время рейдов и обысков.
Ранее США, Британия и Франция запросили заседание в Совбезе ООН по вопросу об иранском вооружении для России. Западные страны пытаются навязать свою политику руководству международной организации. При этом в США все больше людей думают о выходе из украинского кризиса: среди них миллиардеры Илон Маск и Билл Экман.
Украина
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