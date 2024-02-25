Спецоперация 25 февраля 2024, 22:04 Симоньян заявила о переломном моменте в ходе СВО Симоньян: перелом в ходе СВО случился благодаря мужеству российских бойцов РИА «Новости»

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Перелом в ходе СВО случился благодаря невероятному мужеству и силе духа военнослужащих России. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«И вот тут осторожно так скажу — перелом на фронте, который мы наблюдаем и радуемся, слава Богу, всю эту неделю. <…> Конечно, в первую очередь, этим переломом мы обязаны нашим бойцам — невероятного мужества, самопожертвования, силы духа, патриотизма», — заявила она.

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По словам Симоньян, большая часть бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции — это добровольцы. Они осознанно, исходя из своих ценностей, отправились отстаивать интересы Родины.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска вошли в село Работино. По его словам, украинские военные потеряли в этом регионе тысячи боевиков и большое количество техники. Войска России продолжают наступать и проламывать силы ВСУ.