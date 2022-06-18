Бывший американский военный Александр Дрюке объяснил «Известиям», зачем он поехал на Украину и чем закончился его вояж. Он заявил, что украинское командование его бросило.

Дрюке сообщил изданию, что приехал на Украину посмотреть, что в стране происходит на самом деле. Он отметил, что ситуация вышла из-под контроля, все было не так, как он ожидал. Пленный заявил, что украинское командование его бросило.

«Да, я очень расстроен тем, что меня бросили. Ситуация на фронте изменчива, все шло не так, как мы планировали. Я бы очень хотел, чтобы все пошло по-другому», — признался Дрюке.

«Известия» пообщались со вторым пленным американцем Энди Хьюном. Он признался, что на Украину его привела западная пропаганда, которая формирует мнение «плохого русского». Приехав на Украину, наемник понял, что все совсем не так.