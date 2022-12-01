01 декабря 2022, 12:41
Медведев заявил, что Россия поступательно выполняет задачи на Украине
Медведев заявил, что армия России выполняет цели по Украине
ВС России последовательно достигают поставленных президентом страны Владимиром Путиным целей по Украине. Об этом сообщил Дмитрий Медведев. Его процитировал ТАСС.
«[ВС России продолжают достигать] последовательно достигать тех целей, которые были поставлены президентом нашей страны», — сказал он.
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Также Медведев сообщил, что Единая Россия» сразу же включилась в работу на освобожденных территориях.
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Это заявление он сделал во время традиционного приема граждан. Мероприятие приурочили к 21-летию партии.
Ранее Медведев сделал ремарку по недавнему заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга. Тот предрек победу Украине в текущем противостоянии этой страны с Россией. Медведев отметил, что генсек НАТО не упомянул, в каких границах будет находиться Украина к тому моменту. По мнению главы ЕР, в альянсе понимают, что украинские власти не сохранят государство в нынешних границах.
Дмитрий Медведев
НАТО
Специальная военная операция РФ на Украине
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