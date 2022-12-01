Спецоперация 01 декабря 2022, 12:41 Медведев заявил, что Россия поступательно выполняет задачи на Украине Медведев заявил, что армия России выполняет цели по Украине РИА «Новости»

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ВС России последовательно достигают поставленных президентом страны Владимиром Путиным целей по Украине. Об этом сообщил Дмитрий Медведев. Его процитировал ТАСС.

«[ВС России продолжают достигать] последовательно достигать тех целей, которые были поставлены президентом нашей страны», — сказал он.

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Также Медведев сообщил, что Единая Россия» сразу же включилась в работу на освобожденных территориях.

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Это заявление он сделал во время традиционного приема граждан. Мероприятие приурочили к 21-летию партии.

Ранее Медведев сделал ремарку по недавнему заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга. Тот предрек победу Украине в текущем противостоянии этой страны с Россией. Медведев отметил, что генсек НАТО не упомянул, в каких границах будет находиться Украина к тому моменту. По мнению главы ЕР, в альянсе понимают, что украинские власти не сохранят государство в нынешних границах.