Власть 29 ноября 2022, 20:54 Медведев высмеял слова генсека НАТО о победе Украины Зампред СБ Медведев заявил, что НАТО не нужен цивилизованному миру Pixabay

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг предрек победу Украины, но ничего не сказал о ее территориальной целостности, написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, в альянсе понимают, что украинские власти не сохранят государство в нынешних границах.

Медведев предположил, что в НАТО рассматривают переговоры с «урезанной» в границах Украиной как прогресс. Он добавил, что руководству альянса не следует забывать о совершенных им государственных переворотах в суверенных государствах во всем мире. По его словам, в результате таких вмешательств погибли десятки тысяч мирных граждан, а руководители блока остаются безнаказанными.

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«С момента своего образования НАТО многократно доказывало свою сугубо закрытую корпоративную сущность, действуя в интересах кучки англосаксонских стран и их прихвостней», — подчеркнул Медведев. По его словам, альянс не нужен цивилизованному миру. Зампред Совбеза добавил — военно-политический блок следует распустить как преступное образование.

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит оказывать поддержку Украине. По его словам, организация продемонстрировала свою открытость, приняв Северную Македонию и Черногорию.