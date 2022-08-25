Медведев заявил, что у Украины «всего полтора» сценария будущего

Западные СМИ зря просчитывают разные варианты развития событий на Украине — их у страны «всего полтора». Такое заявление сделал заместитель представителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Аналитики всех мастей упражняются в подготовке прогнозов по украинскому конфликту. Вот The Guardian пять штук придумала. Прогнозы победы строят в Киеве и в украинофильствующих странах Запада», — написал он.

Медведев четко заявил, что «все это вранье чистой воды и демагогия для обработки электората». По его словам «все все понимают. Но отрабатывают роли».

Экс-глава государства уверен, что вариантов «всего полтора»: либо достижение всех целей специальной военной операции на Украине, либо военный переворот в Киеве. И тот и другой сценарий закончатся признанием итогов спецоперации.

Свой пост Дмитрий Медведев закончил словами «Tertium non datur!», что значит «Третьего не дано!».

Ранее бывший президент РФ назвал причины превентивного начала спецоперации в ходе посещения полигона Мулино в Нижегородской области. По его словам, Россия приняла решение о проведении специальной военной операции на Украине, поскольку не могла допустить «расквартировки» НАТО в соседней стране.