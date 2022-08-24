Россия приняла решение о проведении специальной военной операции на Украине, поскольку не могла допустить «расквартировки» НАТО в соседней стране. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев назвал причины превентивного начала спецоперации в ходе посещения полигона Мулино в Нижегородской области. Видео с его заявлением опубликовано на странице замглавы Совбеза России во «ВКонтакте».

«Мы не можем примириться с тем, что Североатлантический альянс будет расквартирован на территории Украины, и какие-нибудь их безумные начальники — эти или следующие <…> — примут решение, например, атаковать нашу территорию, тот же самый Крым», — подчеркнул Медведев.

В ходе рабочей поездки в Мулино он ознакомился с подготовкой военнослужащих Западного военного округа в рамках летнего периода обучения.

Военнослужащие ВС РФ продолжают выполнять задачи на Украине. Спецоперация, отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, идет по намеченному плану.