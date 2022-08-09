Медведев упрекнул Зеленского в схожем с Гитлером мышлении

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером из-за схожести высказываний. Об этом политик написал в Telegram-канале.

«Главный украинский клоун предложил „призвать к ответственности все население России“. Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?» — написал Медведев.

Таким образом бывший президент России прокомментировал интервью Зеленского газете The Washington Post с призывом к странам Запада запретить въезд для всех россиян. Он назвал закрытие границ «самыми важными санкциями».

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет добиваться мира с Украиной на своих условиях. Он подчеркнул, что страна будет «всеми доступными способами» защищать национальные интересы.