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    19 июня 2022, 14:00

    Медведев предположил, что ЕС исчезнет раньше, чем примет Украину

    Зампред Собвеза Медведев: Евросоюз распадется до вступления Украины в ЕС

    Александр Иванов

    ЕС примет Украину не раньше середины века, а сам союз к этому времени уже распадется. Таким прогнозом в Telegram-канале поделился заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев предположил, что ЕС исчезнет раньше, чем примет Украину

    Он предположил, что ЕС может повторить судьбу СССР. Жителям Советского Союза предрекали светлое коммунистическое будущее. По его словам, СССР распался, а обещанный период так и не настал.

    Также он напомнил слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Она сказала, что украинцы якобы умирают за членство своей страны в ЕС.

    «А вдруг (стучу по дереву) и ЕС к этому времени [когда Украину примут в Евросоюз] исчезнет? Страшно подумать, какой будет скандал, ведь какие жертвы принесены на алтарь вступления в ЕС и какой обман ожиданий несчастных украинцев», — подытожил Медведев.

    Также он отметил, что не хотел бы реализации своего предположения наяву.

    Ранее президент России Владимир Путин сказал, что не против экономической интеграции Украины и ЕС.