Медведев предположил, что ЕС исчезнет раньше, чем примет Украину

ЕС примет Украину не раньше середины века, а сам союз к этому времени уже распадется. Таким прогнозом в Telegram-канале поделился заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он предположил, что ЕС может повторить судьбу СССР. Жителям Советского Союза предрекали светлое коммунистическое будущее. По его словам, СССР распался, а обещанный период так и не настал.

Также он напомнил слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Она сказала, что украинцы якобы умирают за членство своей страны в ЕС.

«А вдруг (стучу по дереву) и ЕС к этому времени [когда Украину примут в Евросоюз] исчезнет? Страшно подумать, какой будет скандал, ведь какие жертвы принесены на алтарь вступления в ЕС и какой обман ожиданий несчастных украинцев», — подытожил Медведев.

Также он отметил, что не хотел бы реализации своего предположения наяву.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что не против экономической интеграции Украины и ЕС.