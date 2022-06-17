«Это их выбор». Путин заявил, что Россия не против вступления Украины в ЕС

Россия ничего не имеет против вступления Украины в Евросоюз, который, в отличие от НАТО, является экономическим объединением, а не военным блоком. Об этом на ПМЭФ заявил президент РФ Владимир Путин.

«ЕС не является военно-политическим блоком, в отличие от НАТО. Поэтому мы всегда говорили, и я всегда говорил, здесь наша позиция последовательная, понятная: мы ничего не имеем против, это суверенное решение любой страны — присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям», — сказал Путин.

ЕС должен сам определить, насколько целесообразно для него принятие Украины в свой состав, отметил глава государства.

«Будет ли это на пользу или во вред Украине, это тоже их дело, дело украинского народа и украинского руководства на сегодняшний день. Но структура экономики Украины такова, что она потребует очень больших субсидий, дотаций. Если не защитить внутренний рынок, Украина окончательно превратится в такую полуколонию, на мой взгляд», — заявил российский лидер.

Однако финансовая поддержка Украины со стороны ЕС вряд ли приведет к восстановлению утраченного авиастроения, судостроения, электронной промышленности и других отраслей, добавил он.

«Европейские гранды не будут создавать для себя конкурентов. Какие-то сборочные производства, наверное, возможно там сделать. Но, повторю, это не наше дело. Но мы никогда не были против этого. Мы всегда были против военного освоения украинской территории, потому что это угрожает нашей безопасности. Но что касается экономической интеграции — пожалуйста, ради бога, это их выбор», — заключил президент РФ.