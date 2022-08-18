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    18 августа 2022, 14:33

    Медцентры в Луганске и Мариуполе оперативно построили по принципу ковидных госпиталей

    Замминистра обороны РФ Иванов раскрыл принцип быстрого возведения медцентров в ДНР и ЛНР

    Юлия Баранова

    Медицинские центры в городах Донецкой и Луганской народных республик построили по принципу мобильных госпиталей, по принципу, отработанному во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом замминистра обороны РФ Тимур Иванов сообщил телеканалу «Звезда» в рамках форума «Армия-2022».

    По его словам, Минобороны планирует достроить медцентры в Луганске и Мариуполе к сентябрю. Самый крупный, на 200 койко-мест будет возведен в Луганске.

    «Мы проанализировали совместно с Минздравом РФ и ДНР и ЛНР необходимость постройки современных медицинских центров по нашему опыту строительства инфекционных центров», — отметил Иванов.

    Ранее замминистра обороны РФ рассказал о постройке 90 километров водовода в Донецк за полтора месяца. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить комфортную жизнь для населения освобожденных территорий.