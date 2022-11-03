Знаменитости 03 ноября 2022, 13:26 «Наши военные — герои!» Басков прослезился, рассказывая о посещении госпиталя Певец Басков со слезами рассказал о посещении госпиталя с участниками спецоперации РИА "Новости"

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Певец Николай Басков не смог сдержать слез, рассказывая о том, как навещал участников спецоперации в госпитале Донбасса. Артист выступил в программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1».

Басков вспомнил о трогательной встрече с командиром батальона, получившим серьезную рану.

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«Зашел в палату, у него одна нога ампутирована. Он спросил: „Можно я вас обниму?“ — „Да это я должен вас обнять!“» — рассказал музыкант.

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Военный поблагодарил Баскова за то, что ему небезразлична судьба российских военных на передовой. Рассказывая об этом, певец признался, что эта сцена до сих пор стоит у него перед глазами. Он добавил, что военнослужащие ВС России — «великие герои», которые делают все возможное для того, чтобы россияне «спокойно ходили по улицам» и могли радоваться жизни.

Певец заявил, что продолжит навещать солдат в госпитале и, в отличие от некоторых коллег, не собирается уезжать из России — он недоумевает, «как можно быть настолько неблагодарным».

Большинство зрителей в комментариях поддержали Баскова.

«Какое счастье, что любимый кумир не разочаровал нас!» — обрадовалась одна из пользователей.

«Всегда очень нравился, показал себя как настоящий человек», — заметил другой.

Третий подчеркнул, что если мужчина заплакал, значит, «он не каменный, у него есть душа».

Были и те, кто обратил внимание на лишний вес артиста в кадре. Люди допустили, что он располнел из-за стресса. Басков не скрывает, что сильно переживает из-за смерти отца.