МЧС России разобрало завалы в Донбассе на площади 150 тысяч «квадратов»

МЧС России продолжает помогать жителям Луганской и Донецкой народных республик. Спасатели провели разбор завалов зданий и сооружений на площади порядка 150 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил ТАСС.

Кроме того, они вывезли 155 тысяч кубических метров строительного мусора. Сводные пиротехнические отряды МЧС России сейчас продолжают разминирование объектов инфраструктуры и территорий.

На прошлой неделе ведомство сообщило, что сотрудники МЧС России только за последние несколько дней доставили в Донбасс и на Украину более 1,8 тысячи тонн гуманитарной помощи.

В частности, туда привезли воду в бутылках, лекарства, продукты, стройматериалы. Спасатели оказывают населению медицинскую помощь, заряжают им телефоны. Также в Донецке работает четыре станции комплексной очистки воды МЧС России, которые предназначены для фильтрации воды от примесей и вирусов.