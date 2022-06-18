МЧС России доставило на Украину и в Донбасс свыше 1,8 тысячи тонн гумпомощи

Сотрудники МЧС России только за последние несколько дней доставили в Донбасс и на Украину более 1,8 тысячи тонн гуманитарной помощи. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе МЧС.

В состав гуманитарного груза входят продукты, вода в бутылках, лекарства, стройматериалы. Спасатели также оказывают населению медицинскую помощь, заряжают им телефоны.

Кроме того, в Донецке действуют четыре станции комплексной очистки воды МЧС России, предназначенные для фильтрации воды от примесей и вирусов.

«За сутки системы комплексной очистки воды способны отфильтровать 100 кубометров воды. Забор воды происходит из близлежащих водоемов», — добавили в ведомстве.

Пиротехники МЧС продолжают разминировать территории ДНР и ЛНР. Уже удалось найти и обезвредить около 37 тысяч взрывоопасных предметов на 167 гектарах. Также специалисты устраняют последствия обстрелов, разбирая завалы зданий и сооружений. С территории площадью около 135 тысяч квадратных метров вывезли свыше 140 тысяч кубометров строительного мусора.