Матвиенко назвала условия переговоров России с Украиной

Россия готова провести переговоры с Украиной, но обсуждение вопросов не должно быть декларированным. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Россия и сегодня готова к переговорам, только не декларативным, не болтологией заниматься. Четко и внятно изложенные нами условия должны быть приняты», — сказала Матвиенко в эфире белорусского телеканала СТВ.

Она напомнила, что Россия ни разу не уходила от переговоров и начала обсуждать ситуацию с украинской делегацией. По словам спикера Совфеда, если бы Запад захотел, то он бы усадил власти Украины за стол переговоров, заставив их подписать мирные соглашения. Но у западных стран стоят совершенно другие цели и задачи. Также Матвиенко подчеркнула, что обо всех своих условиях Россия публично заявила.

«Они известны. Мы также их публично заявили. Это условия, которые заявлены в целях специальной операции, и, конечно же, ни на каких других условиях переговоры Россия вести не будет, потому что красную черту перешла именно Украина», — отметила она.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после 15 апреля Украина перестала выходить на переговоры. Даже если власти страны захотят возобновить обсуждения, то Запад не даст им этого сделать.