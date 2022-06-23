Лавров оценил возможность возобновления переговоров России и Украины

Россия не видит возможности, что страны Запада разрешат Украине вернуться к переговорному процессу. С таким заявлением в эфире телеканала «Беларусь 1» выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он напомнил, после переговоров в Стамбуле Россия была готова обсуждать с украинскими властями гарантии безопасности в обмен на нейтральный безъядерный и внеблоковой статус, но представители Киева сорвали весь процесс по требованю США.

«В Стамбуле действительно положили на стол бумагу, на основе которой мы передали им проект договора 15 апреля. Но сразу после Стамбула, мы знаем это наверняка, на них цыкнули американцы, англичане прежде всего», — заявил Лавров.

Министр подчеркнул, что после 15 апреля Украина перестала выходить на переговоры. Он добавил, что если даже сейчас официальный Киев захочет возобновить дипломатический процесс, как просят страны ЕС, то Великобритания и США сделать ему это не дадут.



«Не вижу возможности, что им разрешат воспользоваться возвращением к переговорной процедуре», — пояснил Лавров.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что власти Украины не пытались возобновить с Россией переговоры после визита в Киев канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги. Так он прокомментировал сообщения СМИ, что европейские политики просили украинского лидера Владимира Зеленского вернуться к переговорному процессу.