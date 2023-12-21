Спецоперация 21 декабря 2023, 13:20 Массированные удары российских войск заблокировали движение ВСУ Глава Генштаба Герасимов: удары российских военных остановили движение ВСУ РИА «Новости»

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Действующие в зоне проведения специальной военной операции русские войска не только удержали рубежи на всей линии соприкосновения, но и увеличили размер подконтрольных площадей. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны генерал Валерий Герасимов.

Он подчеркнул, что массированные удары с земли и воздуха заблокировали продвижение вражеских войск.

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«Российские войска успешно ведут активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях. Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперед», — заявил Герасимов.

Начальник Генерального штаба подчеркнул, что российские военные проявили большое мужество в самых сложных условиях боевой обстановки и доказали свою эффективность при выполнении поставленных задач.

Герасимов добавил, что для реализации целей специальной военной операции высокоточное оружие большой дальности поразило пункты управления ВСУ, оборонные предприятия и важные объекты военной инфраструктуры Украины. Всего под ударами оказались 1,5 тысячи объектов. Это привело к значительному снижению выпуска продукции вражеского ВПК.