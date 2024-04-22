Спецоперация 22 апреля 2024, 04:06 Машину-амфибию для ведения радиоэлектронной борьбы создадут в России Машину РЭБ на базе автомобиля «Тритон» создадут в России РИА «Новости»

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В России разрабатывают машину радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы на базе автомобиля-амфибии «Тритон». Об этом РИА «Новости» сообщил на условиях анонимности участник разработки проекта.

«На „Тритоне“ будет установлен комплекс расширенного „Волнореза“, который будет вести не только наведение радиопомех, но еще и радиоэлектронную разведку», — подчеркнул он.

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Он пояснил, что машина будет работать на шасси от ЛуАЗа — автомобиля-амфибии высокой проходимости.

В задачи боевой машины будут входить прикрытие наступающих подразделений, эвакуационных групп и участков ротации и так далее.

Внедорожник с российскими бойцами, оснащенный системой РЭБ «Волнорез», сбежал от украинских FPV-дронов. На группу российских бойцов совершили налет дроны-камикадзе. На внедорожнике россиян стоял «Волнорез», рассказал разработчик.