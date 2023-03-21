Спецоперация 21 марта 2023, 11:07 Марочко заявил о катастрофической нехватке офицеров в рядах ВСУ Экс-офицер Марочко заявил о катастрофической нехватке офицеров в рядах ВСУ Сайт президента Украины

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Офицеров катастрофически не хватает в украинской армии. Теперь присваивать это звание хотят солдатам без высшего образования, но с опытом. Об этом заявил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В украинской армии катастрофически не хватает офицеров», — написал он.

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По его словам, в связи с этим в Верховную раду Украины подали законопроект, который поможет изменить ситуацию.

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«Предусматривается, что офицерами смогут стать военные без высшего образования, но с боевым опытом», — добавил Марочко.

Боец для этого должен не меньше трех месяцев проходить военную службу в зоне боевых действий и не менее аналогичного периода с успехом выполнять обязанности в любых должностях офицерского состава.

Ранее подполковник в отставке сообщил, что украинских военных стали заселять в дома жителей населенных пунктов, находящихся рядом с Артемовском. При этом людей предварительно даже не стали эвакуировать.