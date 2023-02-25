Спецоперация 25 февраля 2023, 10:37 Марочко сообщил об уничтожении части колонны ВСУ, следовавшей в Кременную Марочко: ВС России уничтожили часть колонны ВСУ с военной техникой под Кременной РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины не смогли полностью перебросить технику в Кременную. Им помешали российские войска, которые уничтожили часть колонны. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«При переброске только 70% военного вооружения и техники достигли пункта назначения. Порядка 30% колонны на марше уничтожено нашей артиллерией и армейской авиацией», — рассказал он.

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По его словам, украинское командование пытается восполнить потери и доукомплектовать подразделения до штатной численности в Кременной.

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Тем временем российские войска получили партию усовершенствованных автоматов АК-12. Об этом сообщил главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев. По его словам, конструкторы последовали рекомендациям, доработали автоматы и исключили режим отсечки по два выстрела.