Спецоперация 25 февраля 2023, 05:18 Партия доработанных автоматов АК-12 поступила в зону СВО Концерн «Калашников»: партия доработанных автоматов АК-12 отправлена в зону СВО РИА «Новости»

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Партия доработанных автоматов АК-12 поставлена в зону спецоперации для получения обратной связи, рассказал главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев на полях международной выставки IDEX 2023 в ОАЭ. Его слова привел ТАСС.

«С самого начала специальной военной операции мы активно взаимодействуем с Минобороны и с теми подразделениями, которым в первую очередь были поставлены данные образцы», — пояснил он.

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Уржумцев добавил, что на основании поступающих рекомендаций изготовлена партия АК-12 с внесенными изменениями. Конструкторы исключили режим отсечки по два выстрела, поскольку он усложнил конструкцию. Другие изменения связаны с эксплуатацией оружия.

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АК-12 был усовершенствован на основе опыта боевых действий. Обновленный автомат был представлен руководству Минобороны России.

Выставка IDEX завершилась накануне в Абу-Даби. Российскую продукцию представили в отдельном павильоне. В общей сложности гостям мероприятия показали свыше 200 образцов техники, боеприпасов и военной экипировки.

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