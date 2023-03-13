Спецоперация 13 марта 2023, 08:24 Марочко сообщил об уменьшении объемов поставок ГСМ у ВСУ на Сватовско-Кременском направлении Экс-офицер Марочко: ВСУ сократили объемы поставок ГСМ на Сватовско-Кременском направлении РИА «Новости»

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Командование ВСУ стало выделять меньше горюче-смазочных материалов (ГСМ) своим подразделениям, которые сейчас находятся на Сватовско-Кременском направлении. Такое заявление со ссылкой на собственные источники сделал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Подразделениям ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.), выполняющим задачи на Сватовско-Кременском участке [линии боевого соприкосновения], урезали выделение материальных средств. Больше всего это коснулось ГСМ», — написал он.

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По его словам, и так выделявшиеся не в полном объеме лимиты теперь уменьшили почти на четверть. Он добавил, что тыловые службы ВСУ отказались объяснять находящимся на этом участке командирам причины такого решения.

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Накануне Марочко сообщал, что украинские подразделения на Краснолиманском направлении готовят свои позиции для обороны. В том числе, солдаты занимаются укреплением построек.