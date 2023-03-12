Спецоперация 12 марта 2023, 10:03 ВСУ заподозрили в подготовке к обороне на Краснолиманском направлении Марочко: подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении готовятся к обороне Сайт президента Украины

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Расположенные на Краснолиманском направлении спецоперации подразделения ВСУ подготавливают свои позиции к обороне. Об этом в беседе ТАСС рассказал подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Краснолиманском направлении основные усилия противник сосредоточил на оборонительных действиях», — поделился он.

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По его словам, местные подразделения ВСУ возвращают своим позициям способность к боестолкновениям и укрепляют постройки. Также Марочко сказал, что в основном эти группировки украинской армии заняты охраной и защитой ранее занятых районов и дооборудовании дислокаций с помощью инженерных решений.

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Собеседник ТАСС заявил, что разведчики союзных сил выявили подобные маневры со стороны ВСУ около населенных пунктов Терны, Заречное и Ямполь в ДНР.

Также Марочко рассказал, на Купянском направлении украинские военнослужащие проводят ротацию своих группировок,