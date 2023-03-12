12 марта 2023, 10:03
ВСУ заподозрили в подготовке к обороне на Краснолиманском направлении
Марочко: подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении готовятся к обороне
Расположенные на Краснолиманском направлении спецоперации подразделения ВСУ подготавливают свои позиции к обороне. Об этом в беседе ТАСС рассказал подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«На Краснолиманском направлении основные усилия противник сосредоточил на оборонительных действиях», — поделился он.
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По его словам, местные подразделения ВСУ возвращают своим позициям способность к боестолкновениям и укрепляют постройки. Также Марочко сказал, что в основном эти группировки украинской армии заняты охраной и защитой ранее занятых районов и дооборудовании дислокаций с помощью инженерных решений.
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Собеседник ТАСС заявил, что разведчики союзных сил выявили подобные маневры со стороны ВСУ около населенных пунктов Терны, Заречное и Ямполь в ДНР.
Также Марочко рассказал, на Купянском направлении украинские военнослужащие проводят ротацию своих группировок,
ВСУ
Красный Лиман
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