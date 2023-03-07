Спецоперация 07 марта 2023, 08:35 Марочко сообщил, что жителям подконтрольных ВСУ селах ЛНР грозит голод из-за заминированных пастбищ Экс-офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ заминировали сельхозугодия и обрекли жителей на голод Сайт президента Украины

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ВСУ заминировали все пастбища в подконтрольных им селах в Луганской Народной Республике, из-за чего местным жителям грозит голод. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В населенном пункте Макеевка, а также ряде других мелких поселков, местные жители, которые в основном жили за счет приусадебных участков и домашних хозяйств, из-за действий украинских боевиков теперь лишены возможности что-то выращивать и разводить домашний скот», — сказал он.

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По его словам, гуманитарная помощь при этом приходит крайне редко. Последний раз жители получили от международных организаций семена и посадочный картофель. Все это они оценили как насмешку.

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Накануне Марочко сообщил, что жители Макеевки и Невского пожаловались на трупный запах с лесополос и руин домостроений, который источают тела погибших украинских военнослужащих. Поэтому граждане вынуждены пользоваться марлевыми повязками, пропитанными средствами, забивающими запах.