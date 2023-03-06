Спецоперация 06 марта 2023, 08:58 Жители оккупированных территорий ЛНР пожаловались на трупный запах Экс-офицер НМ ЛНР Марочко: жители Макеевки и Невского заявили о трупном запахе

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Жители оккупированных территорий Луганской Народной Республики жалуются на повсеместный трупный запах. Об этом подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил в своем Telegram-канале.

«Жители населенных пунктов Макеевка и Невское начали обращаться в так называемую военно-гражданскую администрацию в связи с появлением трупного запаха с лесополос и руин домостроений», — написал он.

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По его словам, граждане просят выделить транспорт и людей, чтобы собрать трупы украинских военнослужащих для дальнейшего захоронения. Пока что жители вынуждены пользоваться марлевыми повязками, пропитанными средствами, забивающими запах, добавил Марочко.

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Тем временем украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и его команде предрекли печальную участь. По словам бывшего советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, как только закончатся боевые действия, американские власти тут же отвернутся от Зеленского. Военный эксперт добавил, что ВСУ все равно проиграют российской армии.