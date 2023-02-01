Спецоперация 01 февраля 2023, 08:42 Заградотряд ВСУ ликвидировал своих бойцов, пытавшихся бежать из ЛНР Марочко: ВСУ ликвидировали трех своих бойцов, пытавшихся сбежать из Макеевки РИА «Новости»

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Заградительный отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировал трех украинских военных, когда те пытались сбежать со своих позиций у села Макеевка в ЛНР. Об этом ТАСС проинформировал подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко.

Он рассказал, что разведка ВС России увидела, как военнослужащие ВСУ самовольно уходят со своих позиций около Макеевки.

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«При бегстве украинские боевики попытались перейти реку Жеребец, но были обнаружены заградительными отрядами, по ним был открыт огонь», — уточнил Марочко, ссылаясь на собственные источники.

По его словам, в итоге трое украинских военнослужащих погибли, их сослуживцам пришлось вернуться на свои места. Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Кременную. Как сообщил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, украинские силы выпустили семь ракет из РСЗО HIMARS. Жертвами удара стали три человека.