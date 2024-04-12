Спецоперация 12 апреля 2024, 02:03 Маневры российской авиации у Часова Яра привели в ужас ВСУ Украинский полковник Свитан: ВКС РФ нашли окно для ударов по ВСУ у Часова Яра РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные нашли окно для ударов по позициям ВСУ у Часова Ярова, что привело в ужас украинцев. Об полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан рассказал в эфире «Апостроф TV».

«Штурмовики Су-25 на короткие промежутки заходят в сектор Часова Яра. Они высчитывают время, когда идет перезарядка наших ПЗРК, и именно тогда быстро заходят и быстро уходят», — отметил он.

Реклама

По словам украинского полковника, ВСУ не устанавливают в районе Часова Яра системы противовоздушной обороны из страха, что их сразу вычислят и уничтожат ВС России.

ВС России перекрыли почти все пути снабжения находящихся внутри города украинских военных. Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что оставшиеся в городе Часов Яр мирные жители не смогли выехать из населенного пункта. Украинские боевики перекрыли дороги, что привело к срыву эвакуации населения.