12 апреля 2024, 02:03
Маневры российской авиации у Часова Яра привели в ужас ВСУ
Украинский полковник Свитан: ВКС РФ нашли окно для ударов по ВСУ у Часова Яра
Российские военные нашли окно для ударов по позициям ВСУ у Часова Ярова, что привело в ужас украинцев. Об полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан рассказал в эфире «Апостроф TV».
«Штурмовики Су-25 на короткие промежутки заходят в сектор Часова Яра. Они высчитывают время, когда идет перезарядка наших ПЗРК, и именно тогда быстро заходят и быстро уходят», — отметил он.
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По словам украинского полковника, ВСУ не устанавливают в районе Часова Яра системы противовоздушной обороны из страха, что их сразу вычислят и уничтожат ВС России.
ВС России перекрыли почти все пути снабжения находящихся внутри города украинских военных. Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что оставшиеся в городе Часов Яр мирные жители не смогли выехать из населенного пункта. Украинские боевики перекрыли дороги, что привело к срыву эвакуации населения.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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