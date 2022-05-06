Мобильную связь восстановили в Херсонской области

В Херсонской области заработала мобильная связь. Начались переговоры о заходе российских операторов сотовой связи в регион. С интернетом пока наблюдаются небольшие перебои.

О восстановлении мобильной связи сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов. Его слова привело РИА «Новости».

«Уже ведутся переговоры о заходе российских операторов сотовой связи. Пока действительны номера, принадлежащие ранее украинским операторам», — уточнил Стремоусов.

Возобновить работу связи удалось благодаря российским специалистам. Интернет, добавил зампред военно-гражданской администрации региона, работает с небольшими перебоями.

Херсонская и часть Запорожской области лишились мобильной связи и интернета — их отключила Украина. Операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки уже подключились к российским сетям.