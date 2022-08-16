Макрон выступил за отправку наблюдателей МАГАТЭ на Украину в ближайшее время

Ситуация на Запорожской АЭС стала одной из главных тем во время телефонных переговоров президента Франции Эммануэля Макрона с украинским лидером Владимиром Зеленским. Макрон выступил за скорейшую отправку миссии наблюдателей от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Украину, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

Макрон в ходе беседы выразил свою поддержку предложению генерального директора МАГАТЭ как можно скорее направить на Украину представителей агентства, написал ТАСС.

Президент Франции также заявил, что обеспокоен ситуацией на Запорожской АЭС из-за продолжающихся конфликтов.

Накануне в Минобороны РФ сообщили о том, что Украина готовит провокации в районе АЭС. Для этого командование ВСУ привлекло около тысячи военных войск радиационной, химической и биологической защиты.

Украинские военные неоднократно устраивали обстрелы станции. При этом западные страны закрывают глаза на происходящее. Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала США и ЕС «оставить безответственные игры и интриги вокруг Запорожской АЭС».

По ее словам, дальнейшее попустительство западных кураторов Украины в ситуации вокруг ЗАЭС преступно. Страны Запада, подчеркнула Захарова, опускаются до откровенной лжи, заявляя об угрозе для станции со стороны России.