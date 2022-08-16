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    16 августа 2022, 19:38

    Макрон выступил за отправку наблюдателей МАГАТЭ на Украину в ближайшее время

    Президент Франции Макрон выступил за скорейшую отправку наблюдателей МАГАТЭ на Украину

    Александр Иванов

    Ситуация на Запорожской АЭС стала одной из главных тем во время телефонных переговоров президента Франции Эммануэля Макрона с украинским лидером Владимиром Зеленским. Макрон выступил за скорейшую отправку миссии наблюдателей от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Украину, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

    Макрон в ходе беседы выразил свою поддержку предложению генерального директора МАГАТЭ как можно скорее направить на Украину представителей агентства, написал ТАСС.

    Президент Франции также заявил, что обеспокоен ситуацией на Запорожской АЭС из-за продолжающихся конфликтов.

    Накануне в Минобороны РФ сообщили о том, что Украина готовит провокации в районе АЭС. Для этого командование ВСУ привлекло около тысячи военных войск радиационной, химической и биологической защиты.

    Украинские военные неоднократно устраивали обстрелы станции. При этом западные страны закрывают глаза на происходящее. Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала США и ЕС «оставить безответственные игры и интриги вокруг Запорожской АЭС».

    По ее словам, дальнейшее попустительство западных кураторов Украины в ситуации вокруг ЗАЭС преступно. Страны Запада, подчеркнула Захарова, опускаются до откровенной лжи, заявляя об угрозе для станции со стороны России.