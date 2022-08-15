Захарова призвала страны Запада не вести интриг вокруг Запорожской АЭС

Россия настоятельно призывает Вашингтон, Брюссель и прочие западные столицы оставить безответственные игры и интриги вокруг Запорожской АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, которую процитировал ТАСС.

По ее словам, дальнейшее попустительство западных кураторов Украины в ситуации вокруг ЗАЭС преступно. Россия подвергает осуждению попытки препятствовать приезду миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС и будет делать все необходимое для осуществления визита.

В МИД обратили внимание, что страны Запада опускаются до откровенной лжи, заявляя об угрозе для ЗАЭС со стороны России.

14 августа Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» отметила, что Запад и киевский режим делают все для того, чтобы не допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.