Министр обороны Украины обсудил с Великобританией и Францией переговоры с Шойгу | 360°

Спецоперация 24 октября 2022, 11:49 Министр обороны Украины обсудил с Великобританией и Францией переговоры с Шойгу Министр обороны Украины Резников обсудил с Великобританией и Францией звонок Шойгу Викимедиа

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Министры обороны Турции, Франции и Великобритании провели переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым после предупреждений главы Минобороны России Сергея Шойгу о возможном использовании ВСУ «грязной бомбы» в ходе специальной операции. Об этом министр украинского оборонного ведомства сообщил в Twitter.

«Коллеги мне рассказали о своих переговорах с российским министром обороны. Я дал ответы на все слова про эти фейки. Это часть ядерного шантажа со стороны России», — написал Резников.

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Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу связался с несколькими министрами обороны стран НАТО и предупредил о вероятной провокации со стороны украинских боевиков с использованием «грязной бомбы», писал RT. Так называют маломощный ядерный заряд, начиненный взрывчатым веществом и радиоактивными материалами.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен в беседе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой сообщал, что американское правительство не верит публикуемым в СМИ материалам о вероятном применении ВСУ «грязной бомбы».