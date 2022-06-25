Батальон территориальной обороны из Львова отказался ехать на боевые действия в Донбасс. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Отказ связан с отсутствием тяжелого вооружения и комплектованием батальона слабыми, необученными резервистами», — заявил Конашенков.

По его словам, в последнее время все больше боевиков подразделений украинской армии и территориальной обороны отказываются отправляться в зону активных боевых действий.

Также Конашенков сообщил, что российские военные ударом высокоточного оружия уничтожили крупную группировку польских наемников и большое количество вооружения, укрывшихся на заводе «Мегатекс» рядом с населенным пунктом Константиновка в ДНР.

Помимо этого, ВС РФ уничтожили более 300 украинских военнослужащих и иностранных боевиков в Николаевской области.