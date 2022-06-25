Российская армия уничтожила скрывшихся на заводе «Мегатекс» польских наемников

Группировку польских наемников и большое количество различных видов вооружения уничтожили российские войска ударом высокоточного оружия. Как сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, местом дислокации боевиков стал цинковый завод «Мегатекс» в городе Константиновка Донецкой Народной Республики.

В результате полностью уничтожены находившиеся на территории завода 20 бронированных машин, восемь установок реактивных систем залпового огня «Град» и 80 наемников из Польши.

Удар высокоточного оружия по территории Николаевской области уничтожил более 300 украинских военнослужащих и иностранных боевиков, а также 35 единиц тяжелого вооружения.

Конашенков отметил, что украинские военные продолжают игнорировать приказы командования и отказываются от поездки на передовую. Он подчеркнул, что состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны из Львова отказался ехать в Донбасс из-за включения в его состав необученных резервистов и отсутствия тяжелого вооружения.