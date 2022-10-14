Лукашенко призвал США присоединиться к разрешению конфликта на Украине | 360°

Спецоперация 14 октября 2022, 14:28 Поделиться Telegram

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Viber Лукашенко призвал США присоединиться к разрешению конфликта на Украине Президент Белоруссии Лукашенко: мирное решение конфликта на Украине станет выгодно США РИА Новости

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Разрешение конфликтной ситуации на Украине должно произойти мирным путем, в этом должны быть заинтересованы все, в том числе США. Об этом американскому телеканалу NBC заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова привело агентство «БелТА».

«Разрешение миром этого конфликта всем выгодно, включая США. Против России боевые действия там ведут фактически 50 стран и это все на территории Украины», — заявил он.

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По словам Лукашенко, некоторые члены НАТО, в том числе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, фактически требуют начала мирных переговоров.

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«США следует не направлять Украине все больше и больше самых передовых вооружений, а присоединиться к переговорному процессу», — добавил президент Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что ход ситуации на фронте американские образцы оружия изменить уже не способны.

Ранее руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин допустил возможность переговоров с Западом по урегулированию украинского кризиса, но только «на определенных условиях», писал RT.

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