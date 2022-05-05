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    05 мая 2022, 07:20

    Пожилой мужчина погиб при обстреле ЛНР со стороны ВСУ

    ЛНР: при обстреле Ирмино со стороны ВСУ погиб 78-летний мужчина

    Оксана Кириллова

    При обстреле Луганской Народной Республики со стороны ВСУ 4 мая погиб 78-летний житель населенного пункта Ирмино. Об этом сообщило в Теlеgrаm представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

    Пожилой мужчина погиб при обстреле ЛНР со стороны ВСУ

    За сутки со стороны вооруженных формирований Украины было зафиксировано четыре обстрела. Под удар, помимо Ирмино, попал Первомайск. Обстрелы осуществлялись с применением артиллерийских орудий калибром 152 и 122 миллиметра (28 снарядов).

    Удар по Ирмино пришелся со стороны Новозвановки. В Первомайске, по которому стреляли с направлений населенных пунктов Камышеваха и Новозвановка, оказались повреждены два жилых дома.

    За сутки до этого, 3 мая, в Луганской Народной Республике при обстрелах со стороны ВСУ были ранены две мирные жительницы.

    В ночь на 5 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о полном взятии под контроль ВС РФ поселка Светличное на Луганском направлении. Там завершается зачистка.