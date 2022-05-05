Пожилой мужчина погиб при обстреле ЛНР со стороны ВСУ

При обстреле Луганской Народной Республики со стороны ВСУ 4 мая погиб 78-летний житель населенного пункта Ирмино. Об этом сообщило в Теlеgrаm представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

За сутки со стороны вооруженных формирований Украины было зафиксировано четыре обстрела. Под удар, помимо Ирмино, попал Первомайск. Обстрелы осуществлялись с применением артиллерийских орудий калибром 152 и 122 миллиметра (28 снарядов).

Удар по Ирмино пришелся со стороны Новозвановки. В Первомайске, по которому стреляли с направлений населенных пунктов Камышеваха и Новозвановка, оказались повреждены два жилых дома.

За сутки до этого, 3 мая, в Луганской Народной Республике при обстрелах со стороны ВСУ были ранены две мирные жительницы.

В ночь на 5 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о полном взятии под контроль ВС РФ поселка Светличное на Луганском направлении. Там завершается зачистка.