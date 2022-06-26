Личность подозреваемого в поджоге машины сотрудницы администрации Каховки установили

Поджог автомобиля главы отдела образования, культуры и спорта Каховки Херсонской области произошел вчера вечером. Машина находилась около дома чиновницы. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

Он подчеркнул, что сама женщина не пострадала и намерена продолжить пользоваться машиной после ремонта.

В военно-гражданской администрации подчеркнули, что личность подозреваемого установили. Там пояснили, что видео с горящим автомобилем появилось на одном из местных сайтов спустя несколько минут после происшествия.

Прибывшие по адресу владельца сайта правоохранители его не нашли, но обнаружили в гараже канистру с горючей жидкостью. Предположительно, именно ее использовали при поджоге автомобиля.

«Канистру изъяли для проверки. Личность подозреваемого таким образом установлена», — пояснил представитель администрации.

Он добавил, что это очередная попытка запугать тех, кто не поддержал киевские власти, а готов работать для налаживания жизни в регионе.

Видео с горящим автомобилем Ирины Махневой ранее разошлось по СМИ и каналам в Telegram. По версии авторов, это очередной теракт, направленный на сотрудников военно-гражданской администрации Херсонской области.