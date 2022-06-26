СМИ сообщили о поджоге автомобиля чиновницы в Херсонской области

Неизвестные подожгли автомобиль сотрудницы администрации города Каховка Херсонской области. Как сообщило издание «Страна», пострадала машина главы отдела образования, культуры и спорта Ирины Махневой.

В Telegram-каналах разошлось видео с горящим транспортом. По версии авторов, это очередной теракт против сотрудников военно-гражданской администрации Херсонской области. Официального подтверждения этой информации нет.

На опубликованных кадрах видно, что салон автомобиля полностью охвачен огнем.

Это не первая попытка нападения на сотрудников администрации Херсона. Ранее СМИ сообщили о заминированном автомобиле руководителя херсонского управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева. После детонации взрывчатки чиновник получил ранения и попал в больницу. По оценке врачей, его жизни ничего не угрожает.