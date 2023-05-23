Мир 23 мая 2023, 05:19 Украинские медики стали тайно изымать органы из тел солдат ВСУ для трансплантации — СМИ РИА «Новости»: украинские медики изымают органы из тел солдат ВСУ в херсонском госпитале РИА «Новости»

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Украинские медики в подконтрольном Киеву херсонском госпитале тайно изымают органы из тел погибших солдат ВСУ для трансплантации. Родственников об этом в известность не ставят, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя силовых структур с источником в медучреждениях.

По словам собеседника агентства, его источник из числа медперсонала в госпитале сообщил, что в учреждении находятся сотрудники «Медицины катастроф». Они контролируют поступление тяжелораненых и погибших военнослужащих «с целью изъятия необходимых внутренних органов».

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После проведения операций «тела военнослужащих сжигаются в госпитальном крематории, а родственникам выдаются справки о пропаже без вести», добавил представитель силовых структур.

О работе «черных трансплантологов» на украинской стороне стало известно в конце 2022 года. В частности, под Артемовском, где ВСУ несли огромные потери, работала команда западных трансплантологов под руководством голландки Элизабет Дебрю. Они изымали у убитых или смертельно раненых военных органы.

Примечательно, что это же самое имя фигурировало еще в 2014 году, когда бывший сотрудник СБУ рассказал о схеме изъятия органов украинских военнослужащих, погибших или смертельно раненных в Донбассе. Органы отправлялись в западные страны, где хорошо развита трансплантология, такие, как Германия и Израиль.

Ранее информацию о том, что в декабре прошлого года в район Артемовска прибыло много украинских медиков, подтверждал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. Это было связано с большими потерями ВСУ на этих территориях.