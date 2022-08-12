Летчик ВКС России рассказал об уничтожении истребителя ВСУ

Летчик Су-35 ВКС России уничтожил истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины, прикрывая работу российских бомбардировщиков в зоне специальной военной операции. Кадрами успешного пуска поделился телеканал «Звезда» у себя на сайте.

«На удалении заметил подход воздушных целей, предположительно, двух МиГ-29. Выполнил наведение и по команде запустил две ракеты. По прилете получил информацию, что цель уничтожена, это МиГ-29 ВСУ», — рассказал командир авиационного звена Су-35.

После посадки пополняются боеприпасы самолета, подвешивается ракета для уничтожения наземных целей, в том числе зенитно-ракетных комплексов. Ракета наводится на цель по излучению от радиолокаторов, и потому украинские ПВО дольше чем на 10 секунд не включатся.

«Как только они включаются, наш комплекс их видит, головка захватывает излучение и идет прямо в цель», — объяснил пилот истребителя.

До этого замглавкома ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов рассказал, что российские летчики в ходе спецоперации на Украине применяют гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которыми вооружены истребители МиГ-31И. Российское оружие во многом превосходит иностранные образцы.